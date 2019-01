Scheune in Bischbrunn (MSP) gerät in Brand – Ursache noch unklar

Bischbrunn, LKR. Main-Spessart. In der Nacht zum Sonntag ist in einer

Scheune ein Feuer ausgebrochen, Es entstand erheblicher Sachschaden, verletzt

wurde glücklicherweise niemand.

Kurz vor 02.00 Uhr war der Brand einer Scheune in der Kurmainzer Straße bei der

Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken mitgeteilt worden. Als eine

Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld am Einsatzort eingetroffen

war, stand die am Wohnhaus angebaute Scheune bereits im Vollbrand; Personen

befanden sich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, trotz starken Winds, ein Übergreifen der

Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern.

Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei Würzburg.