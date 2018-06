Scheunen-Vollbrand in Gemeinfeld im Landkreis Haßberge

HASSFURT, LKR. HASSBERGE. In der Nacht zum Sonntag ist ein im Fischerrain …

Auto brennt in Hassfurt ab HASSFURT, LKR. HASSBERGE. In der Nacht zum Sonntag ist ein im Fischerrain …

Auto brennt in Hassfurt ab HASSFURT, LKR. HASSBERGE. In der Nacht zum Sonntag ist ein im Fischerrain …

LÜLSFELD, LKR. SCHWEINFURT. Am Dienstagnachmittag brannte eine Scheune aus …

Scheunenbrand in Lülsfeld LÜLSFELD, LKR. SCHWEINFURT. Am Dienstagnachmittag brannte eine Scheune aus …

Scheunenbrand in Lülsfeld LÜLSFELD, LKR. SCHWEINFURT. Am Dienstagnachmittag brannte eine Scheune aus …

Nach den Hochhausbränden in Würzburg – Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe WÜRZBURG. Ein bislang unbekannter legte seit Beginn des Jahres mehrfach Feuer …

Nach den Hochhausbränden in Würzburg – Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe WÜRZBURG. Ein bislang unbekannter legte seit Beginn des Jahres mehrfach Feuer …

Erhöhte Waldbrandgefahr in Unterfranken: Regierung ordnet vorsorgliche Luftbeobachtung an Würzburg (ruf) – Aufgrund erhöhter Waldbrandgefahr ordnet die Regierung von …

Erhöhte Waldbrandgefahr in Unterfranken: Regierung ordnet vorsorgliche Luftbeobachtung an Würzburg (ruf) – Aufgrund erhöhter Waldbrandgefahr ordnet die Regierung von …