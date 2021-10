Schlag gegen Rauschgiftkriminalität – Würzburger Polizei nimmt 16 Personen fest

Nach monatelanger Ermittlungsarbeit hat die Würzburger Kriminalpolizei am …

50 Kilogramm Marihuana – Polizei fasst Familientrio Nach monatelanger Ermittlungsarbeit hat die Würzburger Kriminalpolizei am …

1,4 Kilogramm Marihuana in Retzstadt sichergestellt…

1,4 Kilogramm Marihuana sichergestellt – 46-Jähriger aus Retzstadt in Haft 1,4 Kilogramm Marihuana in Retzstadt sichergestellt…

Am Donnerstag, 18.03.2021, verweigerte ein Fahrgast das Tragen eines …

Maskenverweigerer im ICE – Polizei trägt Mann aus dem Zug Am Donnerstag, 18.03.2021, verweigerte ein Fahrgast das Tragen eines …

Am Samstagabend hat die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Würzburg mehrere …

Drogenaufzuchtanlage sichergestellt – Ermittlungen gegen mehrere Personen Am Samstagabend hat die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Würzburg mehrere …