Schlusslicht Krefeld kommt am Samstag nach Rimpar

Die Handballeuphorie in der Stadt Krefeld hatte mit dem Erfolg in den beiden Relegationsspielen mit Sicherheit ihren Höhepunkt erreicht. Nach zwei denkwürdigen Spielen hatte man sich mit einem Treffer gegen den HC Empor Rostock durchgesetzt. Der Aufstieg in die zweite Handball-Bundesliga stellt den größten Erfolg in der noch jungen Vereinsgeschichte dar. Doch schnell wurde klar, dass das Unterfangen Klassenerhalt sehr schwierig werden würde. Außer zwei knappen Niederlagen gegen Aue und Rimpar sowie einem Heimerfolg gegen den TSV Bayer Dormagen brachten die Eagles wenig zustande. Die bitterste Niederlage, die Trainer Gunnarsson letztlich auch den Job kostete, gab es im direkten Duell gegen die HSG Konstanz. Vor heimischer Kulisse musste man sich mit 18:28 geschlagen geben.

Die Integration der acht Neuzugänge, zusammen mit einem neuen Trainer, vor der neuen Saison, stellten von Beginn an eine schwierige Aufgabe für die HSG dar. Gerade in der zweiten Liga, wo es sportlich sehr eng zugeht, bekommt man keine Zeit geschenkt. Dann auch noch so viele neue Dinge integrieren zu müssen, ist besonders tückisch. Der sportliche Leiter, Stefan Nippes, stand selber noch in der Aufstiegssaison im Tor, hat alle Hände voll zu tun und wird noch einmal alle verfügbaren Mittel mobilisieren, um erneut in den Kampf um den Klassenerhalt eingreifen zu können. Der ehemalige Co-Trainer Felix Linden und Mittelmann Tim Gentges werden die Trainerposition bis auf Weiteres bekleiden. Besonders nach der Winterpause werden die Eagles extrem darauf brennen, endlich Punkte einfahren zu können.

Gerade zum Rückrundenauftakt stellt die HSG einen sehr gefährlichen Gegner dar, weil man nicht weiß, welche Dinge in der Vorbereitung vielleicht geändert wurden. Aus dem Hinspiel kann man schließen, dass die Krefelder vor allem dann gefährlich sind, wenn ihre Abwehr aggressiv verteidigt und ihr Torwart dann auch noch zu seinem Spiel findet. Auch offensiv gilt es, die Kreise von Kevin Christopher Büren einzuengen. Der Halbrechte hat einige Wurfvarianten drauf, die seine Gegner vor Probleme stellen können. Mittelmann Simon Ciupinski gehört ebenfalls zu den auffälligen Spielern beim Tabellenletzten. Gerade seine Schlagwürfe und sein Zusammenspiel mit den Kreisläufern sind hervorzuheben. Die Kreisläufer Dominic Luciano und Josip Cutura stellten die Wölfe im Hinspiel auch häufiger vor Probleme. Der Vorteil der Eagles kann darin liegen, dass sie von ihren Gegnern unterschätzt werden, da ihre Lage schon relativ aussichtslos erscheint.