Schnellstes Finanzamt – Zeil am Main hat die geringste Wartezeit in Bayern

Hier warten sie nur kurz auf ihren Bescheid. Das schnellste Finanzamt in Bayern ist in Zeil am Main. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt dort etwa 40,6 Tage. Das ist 17 Tage schneller als im bayernweiten Vergleich. Das schnellste Amt in ganz Deutschland kommt aus Wuppertal-Barmen in Nordrhein-Westfalen. Dort wartet man nur etwa 34 Tage auf seinen Steuerbescheid.