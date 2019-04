Schnüdel gewinnen 2:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth II

Am 29. Spieltag der Regionalliga Bayern konnte der FC 05 auswärts drei Punkte mitnehmen. Gegen die U23 der Spielvereinigung Greuther Fürth gewannen die Schnüdel mit zwei Toren aus der ersten Halbzeit. Diese war es auch, die der FC 05 für sich bestimmen konnte. Bereits in den ersten fünf Minuten erspielten sich die Schweinfurter zwei große Chancen durch Stefan Maderer und Nicolas Andermatt. In der 18. Spielminute wurde die starke Anfangsphase der Schweinfurter dann durch den Führungstreffer belohnt. Adam Jabiri köpfte nach einer Flanke zum 0:1 im Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Nach dem ersten Tor waren die Schnüdel den Gastgebern dann überlegen und bestimmten das Spiel. Belohnt wurde dies in der 44. Spielminute, als Nicolas Andermatt aus zehn Metern sein erstes Saisontor machte. Mit der 2:0 Führung für die 05er ging es auch in die Halbzeitpause. „Wir haben hoch gepresst. Nach dem 1:0 für uns war es für die junge Heimmannschaft sehr schwer, ins Spiel zurückzukommen. Wir haben vor allem in der ersten Hälfte mit einer erfahrenen und abgezockteren Mannschaft gespielt“, beschreibt FC-Cheftrainer Timo Wenzel die erste Halbzeit.

In der zweiten Hälfte setzten die Gastgeber dann alles daran, den Anschlusstreffer zu machen, scheiterten allerdings zwei Mal an FC-Kepper Alexander Eiban. In der 62. Spielminute wurde Florian Pieper dann von Schiedsrichter Julian Kreye vom Platz geschickt. Für das Foulspiel an Benedikt Kirsch sah der Stürmer Rot.Doch auch in Unterzahl konnte sich Schweinfurt gut behaupten und ließ hinten nur wenig zu. Die Gelegenheit zur 3:0 Führung gab es dann in der 80. Spielminute. Der Freistoß von Nicolas Andermatt aus 30 Metern ging allerdings nur an die Querlatte. Dennoch ein verdienter Sieg für die Schnüdel, meint auch Fürth-Trainer Petr Ruman: „In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt. Dafür hatten wir in der zweiten Halbzeit gute Torchancen. Wir hatten allerdings kein Glück und waren nicht bereit, über unsere Grenzen hinauszugehen. Aufgrund der ersten Hälfte geht der Sieg für Schweinfurt also in Ordnung“.

Das nächste Heimspiel findet am Ostermontag, den 22.04.2019 um 20:15 Uhr statt. Gegner ist dann der SV Wacker Burghausen, den die Schnüdel in der Hinrunde ebenfalls mit 2:0 besiegen konnten.

Statistik:

SpVgg Greuther Fürth II: Schaffran, Guthörl (82.Gashi), Sollfrank, Trenkwald (82. Geyer), Kirsch, Ort, Danhof, Schulz, Loo (46.Yüksel), Abouchabaka, Große

Schweinfurt 05: Eiban, Kleineheismann (90. Schorn), Messingschlager, Lo Scrudato, Fery (88. Jelisic), Billick, Andermatt, Weiß (80. Fritscher), Maderer, Jabiri, Pieper

Schiedsrichter: Julian Kreye (Warmensteinach) – Zuschauer: 307

Tore: 0:1 Adam Jabiri (18.), 0:2 Nicolas Andermatt (44.)

Gelb: Matthew Loo (14.), Dominik Weiss (16.), Nicolas Andermatt (61.) Rot: Florian Pieper (62.)