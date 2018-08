Schnuppertraining bei den Basketballern des TV Marktheidenfeld

Körbe werfen wie Dirk Nowitzki

Insgesamt 22 Kinder nutzten im August die Chance, im Rahmen des Ferienprogramms der Kommunalen Allianz Raum Marktheidenfeld ein Basketball-Schnuppertraining der Basketball-Abteilung des TV Marktheidenfeld (TVM) zu besuchen.

Nach einem kurzen Kennenlernspiel wurden die Kinder in drei Gruppen aufgeteilt, die von den Trainern des TV Marktheidenfeld an drei Stationen in die Grundtechniken des Basketballs eingeführt wurden: werfen, passen und dribbeln.

Den Kindern wurde hierbei zunächst die jeweilige Technik in der Theorie erklärt, um sie anschließend spielerisch auszuprobieren. Zum Abschluss des sportlichen Programms konnten die Teilnehmer das neu erworbene Können in einem richtigen Basketballspiel anwenden. Die jungen Sportler waren alle hoch motiviert bei der Sache und hatten viel Spaß.

Wer Interesse an der Sportart Basketball hat, ist herzlich eingeladen, zu den Trainingszeiten vorbeizuschauen:

Mädchen (6-11 Jahre): Di 17:30-19:00 Uhr

Mädchen (12-15 Jahre): Mi 17:30-19:00 Uhr und Fr 16:00-17:30 Uhr

Jungen (6-12 Jahre): Di und Do 17:30-19:00 Uhr

Insbesondere die jüngeren Mädchen der Jahrgänge 2007, 2008 und 2009 suchen noch Verstärkung, um ihre eigene Mädchenmannschaft gründen zu können.

Für weitere Infos steht die Ansprechpartnerin des TVM, Eva Barthel, unter Telefon 0151 68148995 gerne zur Verfügung.

Bild: Kursleiterin Eva Barthel lernte den Teilnehmern das Passen und Dribbeln mit dem Basketball (Foto: Stephanie Namyslo).