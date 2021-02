Schüsse auf Autos – Polizei bestätigt vierten Fall in Ramsthal

Nachdem der Polizei bereits drei Fälle bekannt waren, weitet sich die Schuss-Serie in Ramsthal, im Kreis Bad Kissingen, weiter aus. Am Mittwoch bestätigte die Polizei, dass sich eine weitere Geschädigte gemeldet hat. Die Frau war am Samstag mit ihrem Auto unterwegs, als sie am Ortsschild von Ramsthal ein seltsames Geräusch hörte. Später stellte die Frau eine Einschuss-Delle in der Beifahrertür ihres Autos fest. Diese passe laut Polizei zu den Kugeln, wie sie der unbekannte Täter seit einigen Tagen in Ramsthal auf Autos abfeuert. Damit erhöht sich die Zahl der Geschädigten auf vier.