Schützenfest – Schweinfurt 05 schenkt SpVgg Bayreuth sieben Tore ein

Schweinfurt 05 oder die SpVgg Bayreuth? Wer zieht in die Hauptrunde des DFB Pokals ein? Diese Frage wird erst am Pfingstmontag geklärt. Dann steht man sich im bayerischen Toto-Pokalfinale in Bayreuth gegenüber. In der Regionalliga haben die Oberfranken zu Hause mit 3:1 gegen die Schnüdel gewonnen. Allerdings haben sich die Machtverhältnisse in der Liga seit dem Hinspiel deutlich gewandelt. Die 05er sind Tabellendritter. Bayreuth ist als Sechzehnter vom Abstieg bedroht. Im Rückspiel wurde diese Kluft mehr als deutlich.