Schweinfurt 05 trifft in der Regionalliga auf Schalding-Heining

In der Restrunde der Regionalliga Bayern trifft der 1. FC Schweinfurt 05 am kommenden Samstag, den 24. Oktober 2020 um 14 Uhr im Willy-Sachs-Stadion auf den SV Schalding Heining.

Für die Partie sind aktuell 400 Zuschauer zugelassen, im gesamten Willy-Sachs-Stadion gilt eine Maskenpflicht, auch am Sitzplatz darf die Maske nicht abgenommen werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen in Stadt und Landkreis Schweinfurt hoffen die Schnüdel, dass die Partie unter Zuschauern statt finden kann. Wir appellieren an alle Fans im Stadion, sich an die Maskenpflicht zu halten.

Der Kartenvorverkauf für die Partie hat am Montag für Dauerkarteninhaber gestartet. Am Freitag und Samstag findet dann der freie Verkauf der Restkarten statt. Am Freitag ist der Fanshop von 11-15 Uhr geöffnet, am Samstag gibt es die Möglichkeit, Tickets von 9-11 Uhr zu erwerben.