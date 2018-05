Schwerer Verkehrsunfall in Gädheim

GÄDHEIM, LKR. HASSBERGE. Ein schwerer Autounfall ereignete sich am Donnerstag morgen in Gädheim. Eine 58-jährige war mit ihrem PKW frontal gegen einen Baum geprallt, verletzte sich schwer und schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 6 Uhr war die Frau bei Greßhausen unterwegs, als ihr Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin in ihrem Renault eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Bilder: NEWS5/Licha