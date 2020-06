Segelflugzeug auf der B 469 notgelandet – Pilot erlitt schwerere Verletzungen

Das könnte Sie auch interessieren

Motorradfahrer aus Kahl am Main tödlich verunglückt Ein Motorradfahrer aus Kahl am Main ist am Sonntag ums Leben gekommen. Der …

Neue Enkeltrick-Masche – Betrüger nutzen Corona-Virus für kriminelle Zwecke Die Verunsicherung rund um das Corona-Virus machen sich aktuell Kriminelle mit …

Frontalzusammenstoß auf der B 27 – Vier Fahrzeuge beteiligt Am Dienstagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 27. …

Schulbus fährt Schüler in Wiesentheid an Ein 12-jähriger Junge wurde am Dienstagmorgen in Wiesentheid von einem …

Kiliani fällt aus, Geschäfte öffnen teilweise ab Montag– Neue Regelungen von Bund und Ländern Bund und Länder haben heute zur weiteren Regelung im Umgang mit der …

Ausgangsbeschränkungen in Bayern – Regelungen für den Wassersport In der vergangenen Woche durften wir uns über warme Temperaturen und Sonne pur …

Teile des Diebesgutes aufgefunden -Polizei sucht nach Geldautomatensprengung in Niederwerrn Zeugen Nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Nacht von Mittwoch auf …