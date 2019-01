Serien-Sachbeschädigung in Würzburg – mehrere Autos in der Sanderau beschädigt

Zeugensuche nach Vandalismus – Außenspiegel an 18 Fahrzeugen beschädigt Am Sonntagmorgen haben bislang unbekannte Täter insgesamt 18 geparkte …

Zeugensuche nach Vandalismus – Außenspiegel an 18 Fahrzeugen beschädigt Am Sonntagmorgen haben bislang unbekannte Täter insgesamt 18 geparkte …

Wasserschaden in der UNI-Klinik geklärt – Tatverdächtiger stellt sich Bereits am 16. September kam es im Berich der Universitäts-HNO-Klinik zu …

Wasserschaden in der UNI-Klinik geklärt – Tatverdächtiger stellt sich Bereits am 16. September kam es im Berich der Universitäts-HNO-Klinik zu …

Autokratzer hat wieder über Nacht in Würzburg zugeschlagen Die Autokratzer-Serie geht fort. Ein unbekannte Täter hat in der Nacht von …

Autokratzer hat wieder über Nacht in Würzburg zugeschlagen Die Autokratzer-Serie geht fort. Ein unbekannte Täter hat in der Nacht von …