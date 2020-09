Sexueller Übergriff auf 16-Jährige – Polizei sucht Zeugen

Am 24. September kam es im Würzburger Ringpark zu einem sexuellen Übergriff auf eine 16-Jährige. Nach eigenen Angaben kam die Jugendliche mit einem ihr unbekannten Mann am Busbahnhof ins Gespräch. Anschließend liefen beide in den Ringpark. Dort soll sich der Mann gegen 20.20 Uhr im Bereich einer Parkbank auf Höhe der Klinikstraße an der Jugendlichen vergangen haben. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos, deshalb sucht die Kriminalpolizei Würzburg nach Zeugen. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 40 bis 45 Jahre alt

170 bis 185 cm groß, kräftige Statur

Hellhäutig mit dunkelblonden, kurzen Haaren und rundlichem Gesicht

Sprach Deutsch mit ausländischem (evtl. osteuropäischem) Akzent

Trug lange Hose und mit kleineren Quadraten gemustertes, orange-braunfarbiges Langarmhemd

Wer am Donnerstagabend im Ringpark etwas verdächtiges gesehen hat oder Hinweise auf die Identität des Täters geben kann, wird gebeten sich unter der 0931/457-1732 bei der Polizei zu melden.