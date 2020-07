Siegerehrung der Kampagne „Sportliche Helden in der Krise“

BLSV und FC Bayern Hilfe eV zeichnen 20 Vereine für herausragendes Engagement in der Corona-Krise aus

Ende Mai hat der FC Bayern in der Corona-Krise ein großes Zeichen der Solidarität für den Breitensport gesetzt. Viele Anhänger haben auf eine Rückerstattung von Tickets für Spiele ohne Zuschauer in der Allianz Arena verzichtet und den Betrag dem FC Bayern Hilfe eV als Spende zur Verfügung gestellt. Ein Teil dieser Summe kam nun 20 ausgewählten Vereinen des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) im Rahmen der Kampagne „Sportliche Helden in der Krise“ zugute. Am heutigen 75. Geburtstag des BLSV fand die virtuelle Siegerehrung statt.

Insgesamt 100.000 Euro hat der FC Bayern Hilfe eV dem BLSV als Spendensumme zur Verfügung gestellt. Ein Drittel davon ging an die Förderung des Nachwuchsleistungssports der Bayerischen Sportstiftung, die restlichen 70.000 Euro wurden nun im Rahmen der Kampagne „Sportliche Helden in der Krise“ an 20 ausgewählte Sportvereine vergeben. Bei der Aktion konnten sich bis zum 5. Juli Sportvereine aus ganz Bayern bewerben, die sich mit großem Engagement und Solidarität hervorgetan haben und die es mit besonderen Projekten geschafft haben, sich auf die Corona-Krise einzustellen und diese schwierige Zeit erfolgreich zu meistern.

Die Resonanz auf die Aktion war herausragend: Nahezu 200 Vereine haben sich mit kreativen Projekten und Konzepten beworben, um sich das Preisgeld von jeweils 3.500 Euro zu sichern. Aufgrund der Vielzahl an Bewerbungen wurden die Siegervereine in die vier Kategorien #zamhalten (für soziales Engagement), #zamfitbleim (für digitale Sportangebote), #zamsammeln (für Spendenaktionen) und #zamhelfen (für weitere kreative Ideen) mit jeweils fünf Siegervereinen unterteilt. Am heutigen Samstag, den 18. Juli 2020, wurden nun die 20 Siegervereine im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung ausgezeichnet, die zuvor von einer gemeinsamen Jury von BLSV und FC Bayern Hilfe eV ermittelt wurden (s. Übersicht der Siegervereine).

Beeindruckende Projekte und großer Ideenreichtum

BLSV-Präsident Jörg Ammon zeigt sich von der Ideenvielfalt der bayerischen Vereine beeindruckt: „Wie bei vielen anderen Vereinswettbewerben hatte unsere Jury auch bei dieser Kampagne die Qual der Wahl und musste sich aus einer enormen Bandbreite an herausragenden Projekten für 20 Siegervereine entscheiden. Ich bin vom Ideenreichtum und vom riesigen sozialen Engagement unserer Vereine restlos begeistert und möchte mich einfach nur bedanken – zum einen bei unseren Sportvereinen, die in dieser schwierigen Phase Herausragendes leisten, und zum anderen beim FC Bayern Hilfe eV, ohne den diese Aktion nicht möglich gewesen wäre. Auch mit dieser Aktion wird wieder bewiesen, dass Sport im Verein am schönsten ist!“

Benjamin Folkmann (Geschäftsführer FC Bayern München eV): „Die Corona-Krise hat auch die unzähligen ehrenamtlich geführten Sportvereine in Bayern teils existentiell getroffen. Diese wollten wir mit dem FC Bayern Hilfe eV unterstützen. Unsere gemeinsame Idee war, die Vereine zu belohnen, die in der Krise nicht den Kopf in den Sand gesteckt und lamentiert haben, sondern sich selbstlos für die Gesellschaft engagieren und kreativ für das Vereinsleben unterwegs sind. Die Rückmeldungen hierzu waren überwältigend – es gibt tatsächlich so viele sportliche Helden in der Krise! Deshalb geht unser Dank an alle Sportvereine, die in der Krise einmal mehr gezeigt haben, wie wichtig sie für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft sind – und natürlich an die Fans des FC Bayern, die mit ihrem Verzicht auf die Ticketpreisrückerstattung diese Aktion erst möglich gemacht haben!“

Die Siegervereine im Überblick :

Kategorie #zamhalten (für soziales Engagement)

1. Münchner Football-Club München 1979 e.V. (Oberbayern) ASV Marktleuthen e.V. (Oberfranken) FC Dingolfing e.V. (Niederbayern) FC Haarbrücken e.V. (Oberfranken) TSV EBE Forst United e.V. (Oberbayern)

Kategorie #zamfitbleim (für digitale Sportangebote)

Artico e.V. (Oberpfalz) SV-DJK Taufkirchen e.V. (Oberbayern) TSG 08 Roth e.V. (Mittelfranken) TSV München Allach 1909 Turnen und Handball e.V. (Oberbayern) TSV Schleißheim e.V. (Oberbayern)

Kategorie #zamsammeln (für Spendenaktionen)

ASV Ippesheim e.V. (Mittelfranken) FC 1917 Gerolzhofen e.V. (Unterfranken) FC Coburg e.V. (Oberfranken) FC Hawangen e.V. (Schwaben) TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. (Oberbayern)

Kategorie #zamhelfen (für weitere kreative Ideen)