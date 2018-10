Sirenen-Probealarm im Landkreis Würzburg

Am Mittwoch, 17. Oktober ab 11 Uhr wird in weiten Teilen Bayerns das Sirenenwarnsystem getestet und ein Heulton von einer Minute Dauer ausgelöst. Hören wird man den Ton in folgenden Landkreisen und kreisfreien Städten:



Landkreis Aschaffenburg

Landkreis Bad Kissingen (teilweise)

Landkreis Haßberge (teilweise)

Landkreis Kitzingen (teilweise)

Landkreis Main-Spessart (teilweise)

Landkreis Miltenberg (teilweise)

Landkreis Schweinfurt

Landkreis Würzburg (teilweise)

Stadt Aschaffenburg

Stadt Schweinfurt

Stadt Würzburg

Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.