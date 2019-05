Skyler Bowlin hat bei s.Oliver Würzburg verlängert, Olaseni und Morrison gehen

SKYLER BOWLIN BLEIBT BIS 2021



Vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 29-jährigen Spielmacher – Abschied von Gabriel Olaseni und Mike Morrison



Der Kader von s.Oliver Würzburg nimmt bereits über die kommende Saison hinaus Gestalt an: Nach Topscorer Jordan Hulls hat auch Aufbauspieler Skyler Bowlin seinen Vertrag vorzeitig bis 2021 verlängert. „Wir freuen uns sehr, dass Skyler Bowlin sich bereits jetzt dafür entschieden hat, seinen für die kommende Saison gültigen Vertrag um ein Jahr zu verlängern. Das zeigt, dass unsere Spieler sich bei uns wohl fühlen und gemeinsam sportlich den nächsten Schritt machen wollen“, sagt Geschäftsführer Steffen Liebler: „Wir arbeiten weiter daran, das Grundgerüst unserer erfolgreichen Mannschaft zu halten und auf der einen oder anderen Position zu verstärken.“

Skyler Bowlin wechselte nach Stationen in Dänemark, Österreich, Schweden, Gießen und Jena im vergangenen Sommer nach Unterfranken. In der easyCredit BBL absolvierte er 28 Partien und war mit durchschnittlich 4 Assists zweitbester Vorlagengeber und außerdem zusammen mit Jordan Hulls bester Bälledieb des Teams (1,3 Steals pro Spiel). In seinen 16 Spielen im FIBA Europe Cup verteilte Bowlin, der am 13. Juli seinen 30. Geburtstag feiern und im Sommer heiraten wird, 5,6 Assists und kam ebenfalls auf 1,3 Steals. Wettbewerbsübergreifend erzielte er gut neun Punkte pro Spiel und traf rund 38 Prozent seiner Drei-Punkte-Würfe.

„Gerade in den schwierigen letzten Wochen der Saison hat man gesehen, wie wichtig Skyler als Führungsspieler für unsere Mannschaft ist. Nach der Verletzung von Jordan Hulls hat er im Angriff viel Verantwortung übernommen. Ich bin froh, dass wir zwei weitere Jahre auf ihn zählen können“, sagt Headcoach Denis Wucherer.

Im Backcourt von s.Oliver Würzburg sind alle Positionen für die kommende Spielzeit bereits besetzt. „Wir sind außerdem weiter in Gesprächen mit den Agenten von Devin Oliver und Xavier Cooks, die wir auch sehr gerne halten würden. Ob das klappt, müssen wir abwarten“, so Steffen Liebler. Dagegen werden die beiden Center Gabriel Olaseni und Mike Morrison in der kommenden Saison nicht mehr für den FIBA Europe Cup-Finalisten auflaufen: „Das ist keine Entscheidung gegen Gabe und Mike, sondern für eine notwendige Verstärkung unter den Brettern. Beide waren in dieser besonderen Saison ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Wir bedanken uns bei ihnen für ihren Einsatz und ihre Professionalität und wünschen ihnen für ihre weitere Karriere alles Gute.“

DER KADER VON S.OLIVER WÜRZBURG FÜR DIE SAISON 2019/2020:

Jordan Hulls, Badu Buck, Joshua Obiesie, Philipp Hadenfeldt, Johannes Richter, Skyler Bowlin, Fynn Fischer, Julian Albus, Florian Koch, Cameron Wells, Felix Hoffmann, Brad Lösing.

Abgänge:

Kresimir Loncar (Karriereende), Gabriel Olaseni, Mike Morrison.

Zugänge:

—