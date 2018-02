Solidarität mit Afrin – Kurdendemo in Schweinfurt

Am Samstagnachmittag rief die Kurdische Gemeinde Schweinfurt zu einer Demonstration auf. Sammelpunkt war der Georg-Wichtermann-Platz in Schweinfurt. Von dort aus liefen die Teilnehmer der Kundgebung quer durch die Innenstadt. Gemeinsam wollte der kurdische Verein ein Zeichen setzten. Gegen Gewalt und den Angriff auf unschuldige Menschen in Syrien.