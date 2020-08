Sommerfahrplan der Würzburger Kickers mit namhaften Gegnern

DER FWK-SOMMERFAHRPLAN: NAMHAFTE TESTSPIELGEGNER, TRAININGSLAGER IN ÖSTERREICH

An diesem Samstag, 8. August, nimmt der FC Würzburger Kickers das Mannschaftstraining und damit offiziell die Vorbereitung auf die anstehende Zweitliga-Saison 2020/21 auf. Nachdem in der Vorwoche für den Trainerstab, den Staff und die Mannschaft bereits die ersten Testungen auf Covid-19 sowie die von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vorgeschriebenen sportmedizinischen Untersuchungen auf der Agenda standen, bittet FWK-Cheftrainer Michael Schiele seine Spieler am Wochenende zu den ersten Einheiten auf dem Rasen.

Das erste Testspiel steigt schließlich am Mittwoch, 12. August, im Stadion an der Alten Försterei beim 1. FC Union Berlin. Drei Tage später folgt im Bruchwegstadion der nächste Test gegen einen Bundesligisten, wenn sich die Rothosen ab 14:30 Uhr mit dem FSV Mainz 05 messen.

Am Mittwoch, 19. August, macht sich der Kickers-Tross dann auf den Weg ins einwöchige Trainingslager nach Waidring (Österreich), wo die Mainfranken bis zum 26. August ihr Quartier beziehen werden. Über mögliche Testspiele während des Trainingslagers informiert FWK in den kommenden Tagen.

Eine finale Entscheidung, zu welcher Uhrzeit das Toto-Pokal-Halbfinale bei Viktoria Aschaffenburg ausgetragen wird, folgt in Kürze. Am Wochenende vom 11. bis 14. September trifft der FC Würzburger Kickers in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde auf Hannover 96.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Vorgaben des DFL-Hygienekonzepts müssen die Trainingseinheiten und Testspiele leider weiterhin ohne Zuschauer stattfinden. Natürlich wollen wir aber, dass alle Rothosen trotzdem am Ball bleiben und so viele Eindrücke wie möglich erhalten. Deshalb halten wir euch in dieser herausfordernden Situation über unsere Homepage (www.fwk.de) sowie über unsere Soziale Netzwerke (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube) bestmöglich auf dem Laufenden und liefern euch immer wieder Eindrücke von unserem Zweitliga-Team.

Der FWK-Sommerfahrplan:

Samstag, 8. August: Trainingsauftakt

Mittwoch, 12. August, 15:00 Uhr: 1. FC Union Berlin – FWK (Stadion an der Alten Försterei)

Samstag, 15. August, 14:30 Uhr: FSV Mainz 05 – FWK (Bruchwegstadion)

19. – 26. August: Trainingslager in Waidring (Österreich)

Dienstag, 1. September, Uhrzeit offen: SV Viktoria Aschaffenburg – FWK

11. – 14. September: FWK – Hannover 96 (1. DFB-Pokal-Hauptrunde)

18. – 21. September: Zweitliga-Start