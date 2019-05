Die Hoffnung war da: ein Sieg beim TSV Aubstadt und auf den direkten Klassenerhalt in der Fußball Bayernliga spekulieren. Doch daraus wurde nichts für den FC Sand. Zum einen, weil der ATSV Erlangen seine Pflichtaufgabe gegen den ASV Vach löste – damit war das Ergebnis in Aubstadt nebensächlich. Und zum anderen, weil der TSV am letzten Spieltag noch einmal in Meisterform auflief.