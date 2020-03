Spendenkonto für Unterstützung „Dank an Coronahelfer“

Die Aktion „Dank an Coronahelfer“ richtet sich derzeit an Pfleger und Ärzte im vom Coronavirus so gebeutelten Seniorenheim St. Nikolaus in Würzburg. Die Aktion wurde von Wolfgang Latussek und Freunden ins Leben gerufen – unterstützt wird sie von der „Bürgerstiftung Würzburg und Umgebung“.

Wer ebenfalls helfen will, findet alle Infos auf dem Bild.

Weitere Informationen zu der Aktion sind auch in unserer Mediathek zu finden: https://www.tvmainfranken.de/mediathek/video/spenden-fuer-helfer-pfleger-des-seniorenheims-st-nikolaus-erhalten-unterstuetzung/