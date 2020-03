Spiel der Rimparer Wölfe in Bietigheim ist abgesagt!

Spätestens seit dem gestrigen Dienstag herrschte ein reger Austausch zwischen den Verantwortlichen der SG BBM Bietigheim, Vertretern der HBL sowie den Wölfen (Alles zu den Entwicklungen lest ihr im Ticker). Was in Bayern um die Mittagszeit als Verbot für Veranstaltungen mit Personengruppen von über 1.000 Menschen ausgesprochen wurde, war zu diesem Zeitpunkt in Baden-Württemberg lediglich eine Empfehlung. Auch deshalb lautete zunächst noch die Abstimmung zwischen dem Gastgeber und den Wölfen, dass zumindest 1.000 Zuschauer zugelassen werden – vorausgesetzt, die HBL würde den Spieltag nicht grundsätzlich aussetzen wollen.