Spielmacher Benjamin Herth wechselt von den Rimparer Wölfen nach Bad Neustadt

Das kann er nun bei seinem neuen Verein, dem HSC Bad Neustadt unter Beweis stellen, wo er ab der kommenden Saison in der 3. Liga für Highlights sorgen möchte. Auch Roland Sauer ist überzeugt, dass die Nummer 64 in Bad Neustadt „mit seinem großen Erfahrungsschatz junge Spieler weiterbringen und seinem neuen Team Führung sowie Struktur verleihen kann.“ Als Vorletzter der Tabelle haben in der zwischenzeitlich abgebrochenen Spielzeit 2019/20 die „Rotmilane“ davon profitieren können, dass es keine sportlichen Absteiger gegeben hatte. Herth soll nun einen Beitrag zur sportlichen Stabilität beim Klub von der Saale in der 3. Liga leisten.

Die Wölfe bedanken sich für tolle vier Jahre, in denen der Spielmacher das Rudel mit seiner unnachahmlichen Art geprägt und durch seine Erfahrungsschätze bereichert hat. Leider durfte sich „Benny“ aufgrund der kursierenden Corona-Pandemie nicht persönlich von seinen Fans im Wolfsrevier verabschieden – das kann aber sicherlich noch nachgeholt werden. Für die Zukunft sowie bei seiner nächsten Station als Spieler wünscht das gesamte Umfeld alles Gute und freut sich darüber, auch weiterhin in Kontakt mit dem sympathischen Schwaben zu bleiben.