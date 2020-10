Spieltage 9 – 12 der Würzburger Kickers sind terminiert

DFL TERMINIERT SPIELTAGE 9 – 12: HEIMSPIEL-ABSCHLUSS 2020 UNTER FLUTLICHT GEGEN ST. PAULI Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 9 bis 12 terminiert: Am Samstag, 28. November, 13:00 Uhr, ist der FC Würzburger Kickers beim SSV Jahn Regensburg zu Gast. Das Heimspiel der Rothosen in der FLYERALARM Arena gegen den SV Sandhausen steigt am Sonntag, 6. Dezember, um 13:30 Uhr. Exakt eine Woche später (Sonntag, 13. Dezember, 13:30 Uhr) kommt es für die Kickers zum Frankenderby beim 1. FC Nürnberg. Drei Tage später (Mittwoch, 16. Dezember, 18:30 Uhr) empfangen die Mainfranken im letzten Heimspiel am Dalle des Jahres 2020 unter Flutlicht den FC St. Pauli.