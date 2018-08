Sportboot erfasst Schwimmer – 57-Jähriger schwer verletzt

KNETZGAU, LKR. HASSBERGE. Nicht unerhebliche Verletzungen erlitt ein 57-jähriger Schwimmer aus dem Landkreis Haßberge, als er am Samstagnachmittag im Main von einem Sportboot erfasst wurde. Der Bootsführer ist unbekannt.

Etwa gegen 15.30 Uhr begab sich der 57-Jährige auf Höhe des Sportplatzes in Knetzgau zum Schwimmen in den Main. Anschließend schwamm er im Bereich des Wehrarmes der Schleuse Knetzgau. Hierbei wurde der Schwimmer auf ein kleineres, weißes, Sportboot aufmerksam, das zur gleichen Zeit im Wehrarm der Schleuse in Richtung Sportbootschleuse fuhr.

Um auf sich aufmerksam zu machen, winkte der Schwimmer dem auf ihn zufahrenden Sportboot noch zu. Trotzdem übersah ihn die Besatzung wohl und prallte mit der rechten Bootsseite (steuerbord) gegen den Mann. Dieser konnte sich glücklicherweise noch mit den Beinen vom Rumpf des Bootes wegdrücken, wodurch er zumindest ein Überfahren verhindern konnte. Trotz erneutem Anrufen des Sportbootes, setzte dieses seine Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit in Richtung Sportbootschleuse fort.

Der Schwimmer stieg anschließend auf Höhe des Alten Sportplatzes verletzt aus dem Wasser und begab sich zunächst nach Hause, wo sich sein Gesundheitszustand verschlechterte. Durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte anschließend in das Krankenhaus nach Haßfurt zur stationären Behandlung eingeliefert. Nach derzeitigen Ermittlungen erlitt der 57-Jährige Prellungen im Kopfbereich, sowie Verletzungen an den Fußgelenken.