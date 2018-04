Sportvorschau Main-Rhön – Aubstadt bekommt es mit Sand zu tun

Der VfR Garching war `mal so etwas wie ein Angstgegner für den Fc Schweinfurt 05. Nach dem Aufstieg der Oberbayern in die Regionalliga gewann der VfR zwei Jahre lang alle Spiele gegen Schnüdel. Erst in dieser Saison gab es den ersten Sieg im Willy-Sachs-Stadion, Schweinfurt 05 setzte sich in der Hinrunde mit 3:0 durch. Am Samstag steht das Rückspiel an und die Mannschaft von Gerd Klaus fährt nach dem 7:3 gegen Bayreuth unter der Woche mit breiter Brust in Richtung München: In Garching ist noch was gut zu machen. In der Fußball Bayernliga könnte an diesem Wochenende bereits der neue Meister gekürt werden.