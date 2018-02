Sportvorschau Main-Rhön – NES Bulls vor wichtigem Spiel

Zurück im kalten Deutschland, bestreitet der FC Schweinfurt 05 am Samstag sein erstes Testspiel nach dem Trainingslager. Um 14Uhr empfängt der Regionalligist den Bayernligisten Würzburger FV. Um wichtige Punkte geht es am Samstagabend in der Bürgermeister-Goebels-Halle. Handball Drittligist HSC Bad Neustadt hat dann die Sportgemeinschaft Bruchköbel zu Gast. Außerdem spielt am Sonntag ab 15 Uhr der TSV Bad Königshofen gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt. Auch in der Eishockey Verzahnungsrunde wird am Sonntag gespielt. Der ERV Schweinfurt begrüßt im Derby die Kissinger Wölfe (18.00 Uhr im Icedome). Die Haßfurt Hawks wollen gegen den EHC Königsbrunn Punkte ergattern (18.30 Uhr, Stadion am Großen Anger).