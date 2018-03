Sportvorschau: Spielausfälle in der Bayernliga – FC Sand gegen den WFV abgesagt

Den Fußball Mannschaften stehen intensive Wochen bevor. Nach den vielen Spielausfällen lassen sich reihenweise Englische Wochen nicht mehr vermeiden. Die DJK Ammerthal zum Beispiel hat mit 20 Partien bisher die wenigsten Spiele aller Fußball Bayernligisten ausgetragen. Bis zum letzten Spieltag am 15.Mai stehen den Oberpfälzern in acht Wochen 14 Spiele bevor. Deshalb hofft die DJK darauf, dass das Spiel beim TSV Großbardorf am Samstag nicht auch noch dem Wetter zum Opfer fällt.

Abgesagt ist dagegen schon die Partie zwischen dem FC Sand und dem Würzburger FV.