Sportvorschau – TSV Bad Königshofen empfängt ASV Grünwettersbach

In der Tischtennis Bundesliga kam es am Wochenende zum Kellerduell. Auf der …

Historischer Erfolg – TSV Bad Königshofen siegt erstmals in der Tischtennis Bundesliga In der Tischtennis Bundesliga kam es am Wochenende zum Kellerduell. Auf der …

Historischer Erfolg – TSV Bad Königshofen siegt erstmals in der Tischtennis Bundesliga In der Tischtennis Bundesliga kam es am Wochenende zum Kellerduell. Auf der …