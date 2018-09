SSI Schäfer neuer Hauptsponsor der Rimparer Wölfe

Die SSI SCHÄFER Automation GmbH wird ab sofort als weiterer Hauptsponsor, neben Fit/One und Infosim, dem Wolfsrudel beiseite stehen. Der Vertrag ist langfristig angelegt und läuft zunächst bis einschließlich der Saison 2020/2021. Unter anderem wird der Schriftzug unseres Partners ab dem Heimspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau am Sonntag, den 16.09.2018 die Brust unseres Wolfsrudels schmücken. Über die Gesamtkapazität der Vereinbarung haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

„Für uns ist die Partnerschaft mit SSI Schäfer ein absoluter Glücksfall“, freut sich Wölfe-Geschäftsführer Roland Sauer über den neuen Partner an seiner Seite und führt weiter aus: „Der Konkurrenzkampf in der 2. Bundesliga ist tatsächlich ein hartes Geschäft. Mit der Unterstützung von SSI Schäfer haben wir weitere Planungssicherheit und können zuversichtlich in die Zukunft blicken. Mit dem gewonnenen Budget können wir die Lücke zu den Topteams verkleinern, werden aber aufgrund der neuen Situation kein Stück von unserem eingeschlagenen Weg abrücken. Zunächst wollen wir SSI Schäfer für das entgegengebrachte Vertrauen danken. Der nächste Schritt wird es sein, dieses Vertrauen zurückzuzahlen. Ein Engagement bei den Wölfen wird nicht als Einbahnstraße verstanden.“

Von dieser Philosophie waren auch Brigitte Thalmann, Peter Berlik und Peter Lambrecht, Geschäftsführer der SSI Schäfer Automation GmbH, überzeugt: „Die Wölfe vertreten Werte, mit denen wir uns absolut identifizieren können. Eines unsere Ziele ist es, die SSI Schäfer Automation GmbH als Arbeitgeber für junge Menschen zu präsentieren. Als Aushängeschild kann man sich kaum einen besser geeigneten Verein als die Wölfe vorstellen. Kein Klub verbindet so sehr den Leistungssport mit der beruflichen Ausbildung. Der duale Ansatz ist ein tolles Konzept, in welches wir uns gerne als Partner integrieren werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Es gibt noch weitere Schnittstellen und Synergien, welche die Wölfe und die SSI Schäfer Automation GmbH vereinen. Auch deshalb sind beide Parteien überzeugt, dass diese Kooperation zu einer Win-Win Situation heranwächst. SSI Schäfer und die Wölfe verkörpern gleiche Werte. Beide setzen auf ein engagiertes und motiviertes Team, der Förderung von individuellen Stärken und vor allem auf ein familiäres Miteinander in der Gemeinschaft. Als „Global Player“ mit Tradition seit über 80 Jahren haben die Wölfe einen innovativen und zukunftsorientierten Partner an ihrer Seite, mit dem sie die nächsten Jahre gemeinsam etwas bewegen möchten. Leistungsstark und jederzeit leistungsbereit auf dem Feld sowie im Unternehmen, langfristig orientiert als Verein und als familiengeführtes Unternehmen, den Zuschauern zur Unterhaltung sowie dem Kunden für höchste Qualität und Effizienz verpflichtet.