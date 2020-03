Stadt und Landkreis Würzburg – 54 weitere Infizierte

In Stadt und Landkreis Würzburg wurden 54 neue positiv auf das Coronavirus getestete Personen durch das Gesundheitsamt bestätigt. Die Gesamtzahl der Coronapatienten steigt damit auf 166 – so der Stand am heutigen Freitag um 14:30 Uhr.

Angesichts der steigenden Coronafälle und der vermehrten Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommen in der Bevölkerung auch immer mehr Fragen auf – dafür gibt es das Bürgertelefon der Stadt Würzburg. Mit all Ihren Anliegen zur Coronakrise können Sie sich an die Mitarbeiter der Stadt Würzburg unter 0931 8003-5100 wenden. Bereits für zahlreiche Anrufe gesorgt hat die heute durch Ministerpräsident Markus Söder verkündete Ausgangsbeschränkung. Landrat Eberhard Nuß appelliert an die Bürger und Bürgerinnen, sich unbedingt an die ab Mitternacht geltenden Regelungen zu halten. Nur so kann die Krise bewältigt werden.