Standortsuche für Kickersstadion geht in die Endrunde

Die Suche nach einem geeigneten Standort für das neue Kickersstadion geht in die letzte Runde. Nur noch zwei Standorte stehen zur Auswahl. Ein Areal nordöstlich von Lengfeld und eines an der „Y-Spange“ zwischen dem Stadtteil Heuchelhof und der B19. Dass diese beiden Standorte am geeignetsten wären, zeigte das Planungsbüro aus Frankurt dem Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Würzburg auf. Ursprünglich waren 14 Standorte in Frage gekommen und vom Planungsbüro ins Visier genommen worden.