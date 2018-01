Leonardo Ortolano vom Laufstil Running Team gewinnt die volle Distanz (15 km) beim Staustufenlauf in Karlstadt in 51:41 Minuten, bei den Frauen siegt überlegen die Würzburger Triathletin Laura Zimmermann in starken 57:00 Minuten.

Über die halbe Distanz (7,5 km) können sich Carsten Schmidt von der LG Hassberge in 25:21 Minuten und Lisa Heinrichs vom SV Würzburg 05 in 30:28 Minuten durchsetzen.