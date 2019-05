Start in die Marathonwoche mit dem iWelt-Firmenlauf in Eibelstadt

Das letzte Maiwochenende beginnt bereits an einem Mittwoch: Am 22. Mai eröffnet der iWelt-Firmenlauf in Eibelstadt schon traditionell das Würzburger Marathon-Wochenende. Der gut sechs Kilometer lange Lauf für jedermann entlang des Mains und durch den Winzerort Eibelstadt erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Grund dafür dürfte neben der professionell organisierten Laufveranstaltung das umfangreiche Rahmenprogramm sein: Am Eibelstädter Marktplatz findet ein Streckenfest statt. Und im Start- und Zielbereich auf dem Firmengelände von iWelt sorgen Streckensprecher, ein DJ und die Classic-Rockband Hard Touch erneut für Stimmung.

Für Speis und Trank sorgt in bewährter Form das Catering-Team des FC Eibelstadt. Selbstverständlich dürfen sich die teilnehmenden Firmen auch selbst verpflegen. Biertischgarnituren stehen kostenlos zur Verfügung. Die benachbarte Firma Kindermann verteilt vor ihrem Haupteingang Eis in verschiedenen Geschmacksrichtungen an die Läuferinnen und Läufer.

Der Startschuss für den iWelt-Firmenlauf erfolgt in diesem Jahr auf Wunsch vieler Teilnehmer erst um 19 Uhr. Die Startunterlagen können von Samstag, 18. Mai bis Dienstag, 21 Mai zu den üblichen Öffnungszeiten bei Laufstil in Würzburg, Sanderstraße 11, abgeholt werden. Nachmeldungen sind beim Firmenlauf nicht möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wuerzburg-marathon.de in der Rubrik Firmenlauf 2019.