Stehplatz-Dauerkarten für BBL-Heimspiele von s.Oliver Würzburg

Stehplatz-Dauerkarten für die easyCredit BBL-Heimspiele noch bis 23. August zu haben

Die Saison 2018/2019 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB startet für die TG s.Oliver Würzburg in der Südgruppe am 22. September 2018 um 20 Uhr mit dem Heim-Frankenderby gegen den BBC Coburg. Das Bundesliga-Team beginnt erst eine Woche später, und zwar am 29. September 2018 um 20:30 Uhr ebenfalls mit einem Frankenderby gegen Brose Bamberg in der s.Oliver Arena. Der Ticket-Vorverkauf für diese Partie und die beiden folgenden easyCredit BBL-Heimspiele gegen die GIESSEN 46ers und medi bayreuth startet im Online-Ticketshop von s.Oliver Würzburg bei CTS Eventim am Montag, den 3. September 2018 um 10:00 Uhr.

Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, sich einen Stehplatz für alle 17 BBL-Heimspiele von s.Oliver Würzburg zu sichern: Dauerkarten-Abonnements für den Stehplatzbereich sind noch bis einschließlich kommenden Donnerstag (23. August 2018) im freien Verkauf – bestellt werden können die Saisontickets zum Preis von 210 Euro (ermäßigt 150 Euro) per Online-Formular unter „soliver-wuerzburg.de/tickets/dauerkarten“.

Dauerkarten-Abonnenten von s.Oliver Würzburg können ihre Saisontickets ab Mittwoch, den 22. August 2018 im s.Oliver Flagship Store am Oberen Markt in Würzburg abholen. Die Abholung ist außerdem beim Turnier um den Bosch Rexroth Cup am 14./15. September und beim ersten Heimspiel gegen Brose Bamberg in der s.Oliver Arena möglich. Der Vorverkauf für die drei Heimspiele in der ersten Gruppenphase des FIBA Europe Cup beginnt am 14. September 2018 beim Bosch Rexroth Cup und online am 17. September 2018.