Sternekoch Bernhard Reiser verlängert Zusammenarbeit mit Würzburger Kickers

„DER REISER“ VERLÄNGERT SEINE ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ROTHOSEN

Unser langjähriger Sponsor DER REISER verlängert seinen Vertrag mit dem FC Würzburger Kickers und setzt damit ein starkes Signal.

„In guten, aber auch vor allem in schlechten Zeiten muss man zusammenstehen“, sagt Bernhard Reiser über die Vertragsverlängerung.

Der Gastronom, der gerade mit einem neuen Konzept an fünf ausgezeichneten Locations in Franken an den Start gegangen ist, bringt bereits seit Regionalliga-Zeiten seine Expertise (u. a. als Koch der Damen-Nationalmannschaft bei 70 Länderspielen) bei den Kickers mit ein. Beständigkeit und Zuverlässigkeit zeichnen für ihn die Partnerschaft mit den Rothosen aus.

Auf die Nachfrage nach seiner Strategie, um die Krise bestmöglich zu bewältigen, sagt Bernhard Reiser: „Hinten zu Null spielen und vorne voll auf Angriff! Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Erfolg kommt.“

Die Rothosen dürfen sich also weiterhin auf die Köstlichkeiten des Sternekochs freuen!