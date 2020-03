Stichwahl in Aschaffenburg – Jürgen Herzing wird neuer Oberbürgermeister

In Aschaffenburg wurde gestern das Amt des Oberbürgermeisters in einer Stichwahl vergeben. Im ersten Wahlgang hatten Jessica Euler von der CSU und Jürgen Herzing von der SPD die meisten Stimmen erhalten und traten nochmals gegeneinander an. Dabei konnte Jürgen Herzing mit 66,61% der Stimmen die Wahl für sich entscheiden und wird damit neuer Amtsinhaber. Euler erhielt 33,39% der Stimmen.

Die Stichwahl hatte bereits gestern stattgefunden, die Stimmen wurden allerdings erst am heutigen Montag ausgezählt.