Streit unter Jugendlichen eskaliert

WÜRZBURG/ZELLERAU: Am Samstag hielten sich zwei 16-jährige gegen 22.00 Uhr mit vier Freunden am Treppenaufgang der Talavera in Richtung Luitpoldstraße/Mainaustraße auf. Hierbei gerieten sie mit einer etwa 15-köpfigen Personengruppe in Streit. Aus dieser Gruppe heraus wurden die beiden Schüler schließlich geschlagen. Zusätzlich wurde einer der Geschädigten getreten, wohingegen der Andere Opfer einer Pfeffersprayattacke wurde. An der Straßenbahnhaltestelle Talavera konnte im Rahmen der Fahndung einer der Schläger, ein 15-jähriger Würzburger, mit einem 16-jährigen Begleiter festgenommen werden. Er räumte die Schläge ein, von einem Pfefferspray wollte er jedoch nichts wissen. Auch wurde weder bei ihm noch bei seinem Begleiter ein Pfefferspray aufgefunden. Die anderen beteiligten Jugendlichen konnten nicht mehr angetroffen werden. Der festgenommene Täter war mit 0,44 Promille leicht alkoholisiert.