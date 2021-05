Studienorientierung leicht gemacht – Schnupperstudium an der Uni Würzburg startet

Der Startschuss für das Schnupperstudium 2021 an der Uni Würzburg ist gefallen. Wer sich noch nicht für einen Studiengang entschieden hat, der kann seit heute im Rahmen eines Schnupperstudiums herausfinden, welcher Studiengang zu ihm passt und sich so die Qual der Wahl erleichtern. Fünf Wochen lang können Studieninteressierte digital von zu Hause aus verschiedenste Lehrveranstaltungen besuchen. Außerdem finden im diesem Rahmen auch Infosprechstunden per Videokonferenz statt, bei denen alle Fragen rund ums Studium in Würzburg beantwortet werden. Interessenten können sich ganz einfach auf der Webseite der Uni registrieren.