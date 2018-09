Sturm wütet in Unterfranken

Am späten Sonntagnachmittag zog über Würzburg ein Unwetter hinweg und setzte die Ursache für zahlreiche Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr gingen in der Einsatzzentrale der Polizei insgesamt 359 Notrufe ein. Polizeistreifen mussten in dreieinhalb Stunden ganze 297 Einsätze abarbeiten, die mit dem Sturmtief Fabienne in Verbindung gebracht wurden.

Ob zahlreiche Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden, durch umgestürzte Bäume blockierte Fahrbahnen und Bahnstrecken, abgedeckte Häuser oder letztlich zwei verletzte Personen, die durch herabstürzende Äste oder umstürzende Bäume getroffen wurden, das Einsatzspektrum für die eingesetzten Beamten war breit gefächert.

In Würzburg kippten mehrere Bäume im Winterleitenweg und der Leistenstraße auf geparkte Autos. Glücklicherweise blieb es hier bei Blechschäden. In Stadelschwarzach bei Volkach (Lkr. Kitzingen) wurden 35 Häuser durch den Sturm teilweise abgedeckt. Fast 100 Feuerwehrleute waren hier im Einsatz, um noch größere Schäden zu vermeiden. Drei Personen erlitten hier einen Schock und mussten rettungsdienstlich behandelt werden.