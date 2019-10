Täter noch flüchtig – Dieb bedrohte Modeverkäuferin in Lohr mit Messer

In einer Tropics-Filiale in Lohr am Main hat ein junger Mann gestern eine Verkäuferin mit einem Messer bedroht und ist dann geflüchtet. Gegen 9.20 Uhr betrat er das Modegeschäft noch vor der Ladenöffnung.

Eine Verkäuferin sprach ihn an, als er versuchte, die Filiale mit nicht bezahlter Ware zu verlassen.

Der junge Mann bedrohte die Angestellte daraufhin mit einem Messer und flüchtete. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, blieb aber unverletzt.

Noch immer ist der Täter auf der Flucht. Die Polizei schätzt ihn auf 20-25 Jahre bei einer Körpergröße von knapp 1,80 Meter. Er habe eine schlanke Figur, dunkle Haut und trage einen Oberlippenbart. Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09352/8741-0.