Tarifverhandlungen vor dem Abschluss? – Erste Einigung zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft

Mitte November starteten die Tarifverhandlungen in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Lange Zeit konnten Arbeitgeber und Gewerkschaft sich nicht einigen. Die IG Metall setzte erst letzte Woche ein eindeutiges Zeichen: Bundesweit wurde in 280 Betrieben die Arbeit niedergelegt. Am Montag kam plötzlich wieder Bewegung in den Tarifstreit. In einem neuen sechsten Anlauf scheint es zum Durchbruch gekommen zu sein.