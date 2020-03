Taxen fahren weiter – zusätzlicher Einkaufsservice eingeführt

Das öffentliche Leben in Würzburg steht größtenteils still – die Taxen fahren aber weiter. Die Taxizentrale gab außerdem bekannt, dass zusätzlich ein Einkaufsservice eingeführt werden soll. Wer derzeit nicht in der Lage ist, sich selbst mit Lebensmitteln zu versorgen, kann eine sogenannte Einkaufsfahrt buchen. Die Kosten belaufen sich auf 20€ plus dem Wert des Einkaufs. Anzufordern unter 0931-19410, alternativ per Mail (dispo@taxi-wuerzburg.de) oder Fax (0931-7966233).