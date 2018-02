Teilsperrung der Talavera vor dem Frühjahrs-Volksfest

Die Stadt Würzburg hat den Talavera-Parkplatz teilweise sperren lassen. Der Grund dafür ist das Frühjahrs-Volksfest 2018 in rund vier Wochen. Dessen Festzelt wird ab dem heutigen Freitag zuerst aufgebaut. Die Vollsperrung der Parkfläche folgt am 1. März. Die Fahrgeschäfte der etwa 50 Schausteller kommen dann hinzu. Das Frühjahrs-Volksfest beginnt am 10. März mit einem großen Feuerwerk am Samstagabend. Letzter Tag des Festes ist der Sonntag am 23. März.