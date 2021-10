Telefonbetrüger ergaunert hohe Geldsumme – Tatverdächtiger gefasst

Am vergangenen Donnerstag ist ein Senior aus dem Landkreis Bad Kisingen Opfer eines Telefonbetrügers geworden – der ältere Mann hatte einen hohen Geldbetrag an den Betrüger übergeben. Nun konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen und auch die Beutesumme sicherstellen.

Betrug und Geldübergabe

Zunächst zum Betrugserfolg kam es, als eine unbekannte Frau den Senior und seine Frau anrief – sie erklärte, dass die Tochter des Ehepaars einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll und nun eine Kaution in sechsstelliger Höhe zahlen müsse. Nachdem sich der Rentner dazu bereit erklärt hatte, die Summe zu bezahlen, fand die Geldübergabe noch am selben Tag an der Wohnadresse des geschädigten Ehepaars statt. Erst nach einem weiteren Telefonat mit seiner richtigen Tochter wurde dem Rentner klar, dass er Betrügern aufgesessen war und verständigte die Polizei.

Fahndung und Festnahme

Die Polizei Unterfranken leitete daraufhin unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifen ein. Gegen 15 Uhr kontrollierten Beamte der Kripo Schweinfurt bei Poppenhausen im Landkreis Schweinfurt dann einen Mann, auf den die Täterbeschreibung zutraf – sie konnten bei dem Mann die gesamte ergaunerte Bargeldsumme sicherstellen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen aus Osteuropa, der in Deutschland offenbar keinen Wohnsitz hat. Er wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs anordnete. Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Kripo Würzburg und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt.