Termine für Fortsetzung des Erlabrunn-Prozesses stehen fest

Der Fall Erlabrunn hatte vergangenes Jahr für Schlagzeilen gesorgt: der damalige Gemeindearbeiter und Feuerwehrkommandant aus Erlabrunn soll die 71-jährige Gisela K. überfahren haben und anschließend versucht haben den Vorfall zu vertuschen. Der Mann wurde zu 22 Monate Haft ohne Bewährung wegen fahrlässiger Tötung mit Unfallflucht verurteilt. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft gingen nach dem Urteil in Berufung. Nun ist bekannt, wann der Prozess in eine neue Runde geht. Am 22. November beginnt die Berufungsverhandlung. Das Gericht geht aktuell von noch einmal acht Prozesstagen aus. Im Visier der Staatsanwaltschaft diesmal auch zwei Zeugen. Diese sind bei der ersten Verhandlung durch Erinnerungslücken und offenkundige Falschaussagen aufgefallen.