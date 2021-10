Testen & Feiern – Hohe Nachfrage nach PCR-Tests

Hoche Nachfrage an der Würzburger Talavera

Am vergangegen Wochenende wurden an der Würzburger Talavera deutlich mehr PCR-Tests durchgeführt als an den Wochenenden zuvor – Grund dafür? Die Wiedereröffnung der Clubs – ungeimpfte Partygänger brauchen einen negativen PCR-Test, ein Schnelltest ist nicht ausreichend.

Erweiterung der Kapazitäten

Für das kommende Wochenende sollen die Test-Kapazitäten erneut erweitert werden – kostenlose PCR-Tests gibt es allerdings nur noch bis zum 11. Oktober – danach sind die Tests nur noch für Ausnahmegruppen kostenfrei. Partygänger zählen nicht dazu.