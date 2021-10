Testen & Impfen – So geht es ab Oktober weiter

Teststrategie ab Mitte Oktober

Die kostenfreien Corona-Tests für alle wird es bald nicht mehr geben – ab 11. Oktober werden die Tests kostenpflichtig. Ausnahmen und weiterhin kostenlose Angebote gibt es für Ausnahmegruppen – dazu zählen beispielsweise Kinder unter 12, Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und Kontaktpersonen von Infizierten. Für diese Gruppen stehen weiterhin kommunale Testzentren zur Verfügung, kostenpflichtige Tests werden dort nicht angeboten. Wer sich also testen lassen möchte und dafür zahlen muss, der muss einen privaten Anbieter, einen Arzt oder eine Apotheke aufsuchen.

Impfstrategie ab 1. Oktober

In Mainfranken werden die Impfangebote neu organisiert. Hintergrund ist die neue bayerische Impfstrategie. In Stadt und Landkreis Würzburg beispielsweise werden die Impfzentren in der Region heruntergefahren. Stattdessen wird der Schwerpunkt auf mobiles Impfen und Ärzte gelegt. Daneben sollen unter anderem einmal pro Woche sogenannte Impfsprechstunden angeboten werden. Im Landkreis Kitzingen kann man sich ab sofort nur noch samstags im Impfzentrum impfen lassen. In Stadt und Landkreis Schweinfurt ist das Impfzentrum ab kommender Woche nur noch mittwochs geöffnet. Termine sind jeweils nicht nötig. Anders sieht es im Landkreis Main-Spessart aus. Im Landkreis Main-Spessart zieht das Impfzentrum aktuell von Lohr nach Marktheidenfeld um – ab Montag finden dort stationäre Impfungen statt. Ein Termin ist hier allerdings notwendig. Für das Impfzentrum für Stadt und Landkreis Aschaffenburg gelten ab 3. Oktober ebenfalls reduzierte Öffnungszeiten und eine Terminpflicht.