Teurer Fund am Heuchelhof – Tausende Euro auf Straße entdeckt

So etwas erlebt man nicht alle Tage. Der BRK-Einsatzleiter Paul Justice machte auf seinem Rückweg von einem Einsatz am Montagvormittag einen teuren Fund. Als er gerade durch den Stadtteil Heuchelhof fuhr, sah Justice mehrere Geldscheine auf der Straße herumfliegen. Zusammen mit einem anderen Autofahrer sammelte er die Scheine im Wert von tausenden von Euro wieder ein und übergab diese mitsamt des Geldbeutels der Polizei. Paul Justice fühlte sich nach eigenen Aussagen wie in einem Film, als er das Geld fliegen sah.