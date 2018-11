TG s.Oliver Würzburg Akademie verliert in der Jugend-Basketball-Bundesliga gegen Bamberg

AM ENDE GING DIE LUFT AUS



U16 der s.Oliver Würzburg Akademie geht nach einer 56:75-Niederlage in Regnitztal in die Relegation – Trainer Dirk Altenbeck mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden





Es hat nicht ganz gereicht: Drei Viertel lang hat die U16 der s.Oliver Würzburg Akademie im Endspiel um die Hauptrunden-Qualifikation bei den Regnitztal Baskets am Sonntag voll mitgehalten, dann ging den ersatzgeschwächten Gästen die Luft aus. Das vierte Viertel und damit auch das Spiel ging deshalb deutlich an die Bamberger, die sich damit Platz drei in der JBBL-Vorrunde 6 gesichert haben. Die Akademiker gehen als viertplatziertes Team in die Relegation.